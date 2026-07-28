Нападающий перешел из «Северстали» в «Адмирал»

Хоккеист Цицюра в результате обмена перешел из «Северстали» в «Адмирал»
Нападающий Владислав Цицюра в результате обмена перешел из череповецкой «Северстали» во владивостокский «Адмирал», сообщает пресс‑служба КХЛ.
«Северсталь» получила за 26‑летнего хоккеиста денежную компенсацию.
Цицюра в сезоне‑2025/26 провел 29 матчей, забросил три шайбы и отдал восемь результативных передач. Ранее форвард играл за подмосковный «Витязь» и петербургский СКА. Всего в активе Цицюры 73 очка (27+46) в 239 встречах.
Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября.
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