Нападающий перешел из «Северстали» в «Адмирал»

Нападающий Владислав Цицюра в результате обмена перешел из череповецкой «Северстали» во владивостокский «Адмирал», сообщает пресс‑служба КХЛ.

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«Северсталь» получила за 26‑летнего хоккеиста денежную компенсацию.

Цицюра в сезоне‑2025/26 провел 29 матчей, забросил три шайбы и отдал восемь результативных передач. Ранее форвард играл за подмосковный «Витязь» и петербургский СКА. Всего в активе Цицюры 73 очка (27+46) в 239 встречах.

Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября.