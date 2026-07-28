СКА обменял двух игроков в «Амур»

СКА обменял Галенюка и Семена Демидова в «Амур» на денежную компенсацию
СКА обменял 26-летнего защитника Данилу Галенюка и 23-летнего форварда Семена Демидова в «Амур», получив денежную компенсацию.
В прошлом сезоне Галенюк провел 56 матчей в регулярке Fonbet КХЛ и набрал 5 (1+4) очков при 14:35 в среднем на льду. В плей-офф у него нет очков в четырех матчах.
Демидов не набрал очков в шести играх за СКА. На его счету также 16 матчей за «СКА-ВМФ» в Olimpbet ВХЛ и 8 (5+3) результативных действий.
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