СКА обменял двух игроков в «Амур»

СКА обменял 26-летнего защитника Данилу Галенюка и 23-летнего форварда Семена Демидова в «Амур», получив денежную компенсацию.

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В прошлом сезоне Галенюк провел 56 матчей в регулярке Fonbet КХЛ и набрал 5 (1+4) очков при 14:35 в среднем на льду. В плей-офф у него нет очков в четырех матчах.

Демидов не набрал очков в шести играх за СКА. На его счету также 16 матчей за «СКА-ВМФ» в Olimpbet ВХЛ и 8 (5+3) результативных действий.