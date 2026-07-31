«Торпедо» договорилось о продлении контракта с нападающим

«Торпедо» договорилось о подписании нового контракта с нападающим Егором Соколовым.

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Как сообщает «Сила спорта», форвард принял квалификационное предложение и проведет предстоящий сезон в составе «Торпедо».

Прошлый сезон стал для Соколова первым в Fonbet КХЛ после возвращения из Северной Америки.

Он провел 65 матчей в регулярке и набрал 40 (15+25) очков. В его активе также 5 игр в плей-офф.