«Торпедо» договорилось о продлении контракта с нападающим

«Торпедо» договорилось о продлении контракта с Соколовым («Сила спорта»)
«Торпедо» договорилось о подписании нового контракта с нападающим Егором Соколовым.
Как сообщает «Сила спорта», форвард принял квалификационное предложение и проведет предстоящий сезон в составе «Торпедо».
Прошлый сезон стал для Соколова первым в Fonbet КХЛ после возвращения из Северной Америки.
Он провел 65 матчей в регулярке и набрал 40 (15+25) очков. В его активе также 5 игр в плей-офф.
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