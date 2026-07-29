«Лада» объявила об изменении в тренерском штабе команды
Илья Кондрашин присоединился к тренерскому штабу «Лады» в качестве тренера по развитию, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. В «Ладе» Илья Александрович будет отвечать за развитие игроков школы, а также за работу с командой КХЛ.
Свою карьеру Кондрашин начал в пензенском «Дизеле», где проработал три года. Затем перешёл в систему хоккейного клуба АКМ: на протяжении трёх сезонов занимался подготовкой и развитием воспитанников клубной школы, после чего вошёл в тренерский штаб команды ВХЛ, где также отработал три сезона.
Напомним, главным тренером «Лады» на предстоящий сезон назначен Павел Зубов.
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