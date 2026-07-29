«Торпедо» продлило контракт с лучшим бомбардиром прошедшего сезона Егором Виноградовым
«Торпедо» продлило контракт с нападающим Егором Виноградовым, сообщает пресс-служба клуба. Новое соглашение с форвардом рассчитано до 31 мая 2028 года
23-летний Виноградов — лучший бомбардир и снайпер «Торпедо» прошлого сезона КХЛ. В системе «Торпедо» Егор прошёл полный путь хоккейного становления, внеся весомый вклад в завоевание целого ряда трофеев. На его счету — победный гол в «золотом матче» Чемпионата МХЛ, а также звание самого ценного игрока плей-офф ВХЛ.
В минувшем сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром «Торпедо» в КХЛ, заработав в 77 проведённых матчах 59 (27+32) очков. Играл за российскую сборную на Кубке Первого канала и участвовал в Матче звёзд КХЛ прошлого сезона.
FA о плане ФИФА продать часть прав на ЧМ: «Мы крайне обеспокоены тем, что к такому решению пришли без должного обсуждения и контроля, и тем, что оно противоречит принципам»
КОНКАКАФ о плане ФИФА продать часть прав на ЧМ: «Он разработан без обсуждений – мы узнали только из СМИ. Глубоко обеспокоены отсутствием надлежащей процедуры»
«Чем скорее Манчини уволят, тем лучше для Италии. С ним они не выйдут на ЧМ». Корнеев о тренере