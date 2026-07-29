Нападающий Пакетт заключил контракт с «Авангардом»

Нападающий Седрик Пакетт заключил контракт с омским «Авангардом», сообщает пресс‑служба хоккейного клуба.

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Соглашение с 32‑летним уроженцем Канады рассчитано до 31 мая 2027 года.

— Седрик Пакетт — опытный нападающий, который не нуждается в представлении. Игрок, который может сыграть на любой позиции в поле. В центре, на краю, в большинстве, в меньшинстве. Он хорош в игре перед воротами и здорово действует в обороне. Прошлый сезон вышел неудачным из‑за травмы, но мы получили всю информацию о здоровье Седрика и приняли решение о заключении контракта. Мы уверены, что он сможет вернуться на свой прежний уровень. Стоит напомнить, что в КХЛ Седрик Пакетт не является легионером, — сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.

Пакетт ранее играл в КХЛ за минское и московское «Динамо». Всего в лиге нападающий провел 227 матчей и набрал 125 очков (67 шайб и 58 результативных передач). Хоккеист пропустил концовку прошлого сезона из‑за травмы спины, весной перенес операцию.

В НХЛ Пакетт выступал за «Тампа‑Бэй Лайтнинг», в составе которой выиграл Кубок Стэнли, «Оттава Сенаторз», «Каролина Харрикейнз» и «Монреаль Канадиенс».

В 2024 году Пакетт получил гражданство РФ.