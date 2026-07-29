«Трактор» подписал контракт с защитником Владиславом Валенцовым. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с игроком обороны подписано до конца сезона-2027/2028.

На драфте юниоров КХЛ-2013 Валенцов был выбран СКА и стал выступать за команды системы клуба. 3 сентября 2013 года игрок обороны дебютировал в МХЛ за «СКА-1946», а 27 сентября 2016 года — в ВХЛ уже за «СКА-Неву». Новобранец «Трактора» — участник Кубка Вызова МХЛ-2016, двукратный серебряный призёр чемпионата ВХЛ в составе команды из Санкт-Петербурга.

По ходу сезона-2020/2021 в рамках обмена Валенцов перешёл в ХК «Сочи». 9 декабря 2020 года защитник дебютировал в КХЛ. После полутора лет игры в сочинском клубе Валенцов на три сезона стал игроком «Витязя», в первый из которых вместе с командой вышел в плей-офф. Летом 2025 года Владислав подписал контракт с «Шанхайскими Драконами», где и провёл прошлый чемпионат, набрав 6 (1+5) очков в 56 матчах.