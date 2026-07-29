Канадский хоккеист «Авангарда» высказался о России

Канадский нападающий омского «Авангарда» Седрик Пакетт в интервью «Матч ТВ» рассказал, кто стал инициатором оформления гражданства РФ, а также признался, что хотел бы оставаться в России как можно дольше.

© Матч ТВ

Пакетт ранее играл в КХЛ за минское и московское «Динамо». В 2024 году форвард получил гражданство РФ и перестал считаться легионером. В среду 32‑летний Пакетт заключил контракт с «Авангардом».

— Почему вы решили получить российское гражданство? Это помогло вам в карьере?

— Я, честно говоря, не так много могу сказать по этому поводу. Думаю, именно Алексей Сопин первым заговорил со мной о том, что я могу получить гражданство. Это было еще в «Динамо». Очевидно, для меня это хорошо. Я не считаюсь иностранцем, а это всегда преимущество. И путешествовать теперь намного проще: я просто прохожу через паспортный контроль.

И вообще мне очень нравится Россия. Я здесь уже больше трех лет, плюс еще год в Белоруссии, так что мне все это очень близко. Пока я играю в хоккей, планирую оставаться в России как можно дольше. Конечно, российское гражданство мне помогает. Теперь это особенно важно для команды — я буду шестым иностранным игроком, не попадая при этом под лимит, поэтому для «Авангарда» это тоже большой плюс. Думаю, здесь вообще нет никаких минусов.

— Вы три года жили в Москве. Как вам наша столица?

— Мне очень нравилась Москва, отличный город. Я буду скучать по ресторанам и всем тем местам, которые можно там посетить. Люди очень доброжелательные. У меня осталось очень много приятных воспоминаний. Но пришло время открыть новую главу в жизни.

— Я слышал, что вы хотели купить квартиру в Москве.

— Мы немного этим интересовались, но до покупки дело не дошло. Сейчас для этого не самый подходящий момент. Особенно учитывая ситуацию с моей спиной — не знал, что будет дальше и как все сложится. Поэтому пока решил просто снимать жилье, — сказал Пакетт «Матч ТВ».

Пакетт провел 227 матчей в КХЛ и набрал 125 очков (67 шайб и 58 результативных передач).