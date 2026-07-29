Директор «Северстали» высказался о гала-матче Киселевича

Директор «Северстали» Николай Канаков высказался о гала-матче Богдана Киселевича
Директор «Северстали» Николай Канаков высказался о гала-матче Богдана Киселевича в Череповце.
«Такое мероприятие значимо для всей страны и Череповца. Очень быстро подхватили идею и начали её реализовывать. Богдан – не чужой для нас человек, олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Гагарина. Подошли к мероприятию на пике. Мог ли Киселевич карьеру в «Северстали»? Не думаю, что у него были такие мысли. Любой наш воспитанник может продолжить карьеру в клубе в качестве функционера. Сегодняшнее мероприятие может показать одну из сторон его организаторской способности. Если будут договорённости, вы о них узнаете», – передаёт слова Канакова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
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