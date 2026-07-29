Директор «Северстали» высказался о медийности тренера Козырева

Директор «Северстали» — о медийности Козырева: «Не могу его заставить говорить. Наш тренер уникален, и мы за него держимся»
Директор «Северстали» Николай Канаков заявил, что в клубе ценят главного тренера Андрея Козырева, несмотря на его редкое общение с прессой.
В конце апреля «Северсталь» объявила о продлении контракта с Козыревым и его тренерским штабом на два года.
— Сейчас межсезонье, считаете ли вы, что Андрею Козыреву стоит почаще появляться в СМИ?
— То, что считаю я, не значит, что так считает тренер. Рано или поздно этот момент наступит. Возможно, поменяются приоритеты, взгляды на жизнь. Андрей Леонидович сосредоточен на хоккее. Берет неизвестную личность и делает из него звезду. Он любит хоккей, работать с молодыми игроками. У него такая фишка.
— А вы заинтересованы в его медийности?
— Вы же понимаете, что я не могу его за руку привести на пресс‑конференцию и заставить говорить. Мы пытаемся жить в этом мире. Вам, зрителю, было бы интересно увидеть всё от первого лица. Но наш тренер уникален, и мы за него держимся, — передает слова Канакова корреспондент «Матч ТВ».
Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября.
Нападающий «Сибири» Валентин Пьянов решил завершить карьеру
Директор «Северстали» — о гала‑матче Киселевича: «Богдан не последний для нас человек. Очень значимое мероприятие для Череповца»
Директор «Северстали» — о медийности Козырева: «Не могу его заставить говорить. Наш тренер уникален, и мы за него держимся»
Вратарь «Барселоны» Гарсия: «Моя цель на сезон – Лига чемпионов, главный клубный трофей. Но не стоит на этом зацикливаться»
Глава Футбольной ассоциации Чехии о продаже части прав на ЧМ: «Вижу, как намерения ФИФА могут оказать положительное влияние»
«Коммерциализация футбола стала разрушительной. Это не бейсбол, руки прочь от нашей игры». Еврокомиссар по вопросам спорта о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ