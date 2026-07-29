Директор «Северстали» высказался о медийности тренера Козырева

Директор «Северстали» Николай Канаков заявил, что в клубе ценят главного тренера Андрея Козырева, несмотря на его редкое общение с прессой.

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В конце апреля «Северсталь» объявила о продлении контракта с Козыревым и его тренерским штабом на два года.

— Сейчас межсезонье, считаете ли вы, что Андрею Козыреву стоит почаще появляться в СМИ?

— То, что считаю я, не значит, что так считает тренер. Рано или поздно этот момент наступит. Возможно, поменяются приоритеты, взгляды на жизнь. Андрей Леонидович сосредоточен на хоккее. Берет неизвестную личность и делает из него звезду. Он любит хоккей, работать с молодыми игроками. У него такая фишка.

— А вы заинтересованы в его медийности?

— Вы же понимаете, что я не могу его за руку привести на пресс‑конференцию и заставить говорить. Мы пытаемся жить в этом мире. Вам, зрителю, было бы интересно увидеть всё от первого лица. Но наш тренер уникален, и мы за него держимся, — передает слова Канакова корреспондент «Матч ТВ».

Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября.