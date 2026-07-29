В Грозном откроют первый ледовый дворец

В августе в Грозном откроется первый современный ледовый дворец, сообщает автономная некоммерческая организация ветеранов подразделений специального назначения «Хоккейный клуб „Гранит“».

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«23 августа 2026 года Грозный станет точкой отсчета новой главы в истории спорта Чеченской Республики. В этот день состоится торжественное открытие Ледовой арены «Ахмат» – первого современного ледового комплекса региона.

Вместе с этим событием начнет свой путь первая профессиональная хоккейная команда Республики – «Ахмат-Гранит».

Для Чеченской Республики это значительно больше, чем открытие нового спортивного объекта. Это начало формирования новой спортивной культуры, появление собственного центра развития хоккея и создание возможностей для детей и молодежи заниматься видом спорта, который еще недавно казался для региона недостижимым.

Проект «Ахмат-Гранит» создан с долгосрочной целью – развивать хоккей в республике, воспитывать собственных игроков, формировать сильное спортивное сообщество и сделать Чеченскую Республику новой точкой роста российского хоккея.

Символично, что одним из первых игроков новой команды стал Рашид Тесаев – хоккеист, который стоял у истоков развития хоккея в Чечне. Именно здесь он сделал свои первые шаги на льду, затем продолжил спортивную карьеру в Санкт-Петербурге, а теперь возвращается домой, чтобы стать частью команды, с которой начинается история профессионального хоккея в родной республике. Его путь стал символом преемственности поколений и доказательством того, что большие спортивные истории начинаются с мечты и получают продолжение благодаря системному развитию спорта.

В торжественной церемонии открытия примут участие руководство Чеченской Республики, представители спортивного сообщества, а также президент Федерации хоккея России, легенда отечественного хоккея Владислав Александрович Третьяк. Также ожидается личное участие главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова.

Главным событием дня станет первый в истории матч хоккейного клуба «Ахмат-Гранит», который встретится со сборной Студенческой хоккейной лиги. Эта игра станет символическим началом большого пути новой команды и важной вехой в развитии хоккея на Северном Кавказе.

С 23 по 26 августа на новой арене также пройдет товарищеский хоккейный турнир, посвященный 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

Участие в турнире подтвердили: ХК «Динамо-Грозный» (Чеченская Республика), ХК «Русь» (Росгвардия, Москва), ХК «Союз вековой» (Москва), ЛХК «ЗиУргиб» (Республика Дагестан), любительская сборная Республики Дагестан. Также ожидается участие команд из Луганской и Донецкой Народных Республик.

Для участников турнира подготовлена культурная программа, включающая посещение музея памяти первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова, а также экскурсии по Грозному, Шали и Аргуну.

Открытие Ледовой арены «Ахмат» и запуск команды «Ахмат-Гранит» станут важным этапом развития спортивной инфраструктуры республики. Новый комплекс позволит проводить соревнования всероссийского уровня, развивать детский и юношеский хоккей, создавать новые возможности для подготовки спортсменов и популяризировать здоровый образ жизни.

«Ахмат-Гранит» – это не просто новая команда. Это начало большой истории, которая объединит спорт, образование, воспитание и развитие молодежи. Истории, которая впервые открывает профессиональному хоккею дорогу в Чеченскую Республику», – говорится в пресс-релизе.