35-летний нападающий «Сибири» завершил карьеру

35-летний форвард «Сибири» Пьянов завершил карьеру. У него 243 очка за 627 матчей в КХЛ
Нападающий Валентин Пьянов принял решение завершить карьеру.
35-летний форвард расторг контракт с «Сибирью» по соглашению сторон.
Пьянов отыграл в Фонбет Чемпионате КХЛ 627 матчей за «Авангард», «Ладу», «Амур» и «Сибирь» и набрал 243 (95+148) очка с учетом плей-офф.
В сезоне-2025/26 он провел 42 матча и отметился 8 (3+5) баллами.
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