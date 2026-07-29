Мостовой высказался об игре в хоккей с Панариным и Овечкиным

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался об игре в хоккей с нападающим «Лос-Анджелеса» Артемием Панариным.

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– Недавно вы играли с Артемием Панариным в хоккей, делали совместное фото. Что он вам сказал после матча?

– Панарин был удивлен моей игрой. Он сказал: «Ничего себе! А чего ты с нами в НХЛ не поехал?» Ответил: «Если бы я был лет на 30 моложе, то поехал бы, еще и на контракт, как у тебя» (смеется).

У нас был закрытый гала-матч, где играли футболисты и хоккеисты. У нас состав был сумасшедшим: Сергачев Миша, Кирилл Марченко, Морозов наш спартаковский, Слава Фетисов. Жаль только, что Илья Ковальчук заболел, а Саша Овечкин решил отдохнуть.

Из футболистов играли еще Дима Сычев, Рома Широков. Персонально бы не выделял кого-то из хоккеистов, потому что все на хорошем уровне, тем более знаю их уже давно. За Панариным я лет 10 уже слежу, поэтому его игра удивлением не стала.

– Вы играли с Овечкиным когда-нибудь в хоккей?

– Играли, конечно, на Кубке Овечкина год назад. В этом году тоже будет, у меня есть приглашение.

– Как Александр вас оценил в хоккее?

– Ну а что он еще мог сказать? «Царь есть царь», елки-палки. Но не забывайте, что мне уже не 30 и не 40 лет. Не люблю давать советы, но могу сказать: с детства занимайтесь всеми видами спорта, в жизни все вам пригодится. В любом спорте я могу постоять за себя и друзей, будь то хоккей или теннис, – сказал Мостовой.