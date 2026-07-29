Маклин Селебрини из «Сан-Хосе» стал самым высокооплачиваемым хоккеистом НХЛ
Нападающий Маклин Селебрини подписал новый пятилетний контракт с «Сан-Хосе Шаркс» на общую сумму $ 94 млн. Кэпхит соглашения составил $ 18,8 млн.
Таким образом, 20-летний форвард стал самым высокооплачиваемым хоккеистом Национальной хоккейной лиги, обойдя Лео Карлссона из «Анахайм Дакс» (контракт с кэпхитом $ 18 млн на пять лет).
«Я невероятно рад подписать новый контракт. Вера и поддержка, которые мне оказывали руководство и весь персонал на протяжении последних двух сезонов, доказывают, что мы строим здесь нечто особенное. Мы с партнёрами по команде готовы сделать ещё один шаг к конечной цели — принести Кубок Стэнли в этот город и его невероятным болельщикам. Мне не терпится начать», — цитирует Селебрини сайт «Сан-Хосе».
Действующий контракт игрока с кэпхитом $ 975 тыс. рассчитан до конца сезона-2026/2027.
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