Канадский хоккеист думал о покупке квартиры в Москве

Нападающий Седрик Пакетт, перешедший в «Авангард», рассказал, что интересовался возможностью приобрести квартиру в Москве.

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Канадец, имеющий российское гражданство, на протяжении трех прошлых сезонов играл за «Динамо».

– Вы жили три года в Москве. Как вам наша столица?

– Мне очень нравилась Москва. Это отличный город. Я буду скучать по ресторанам и всем тем местам, которые можно там посетить.

Москва – прекрасный город, люди очень доброжелательные. В общем, я могу сказать о Москве только хорошее. У меня осталось очень много приятных воспоминаний.

Но пришло время открыть новую главу в жизни.

– Я слышал даже, что вы хотели купить квартиру в Москве.

– Мы действительно немного этим интересовались, но до покупки дело не дошло.

Сейчас для этого не самый подходящий момент. Особенно учитывая ситуацию с моей спиной – я не знал, что будет дальше и как все сложится.

Поэтому пока решил просто снимать жилье, – сказал Седрик Пакетт.