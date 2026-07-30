Экс-игрок клубов КХЛ подписал контракт с немецким «Фиштауном»

33-летний нападающий Алекс Бродхёрст подписал контракт на год с немецким «Фиштауном», сообщает пресс-служба клуба. Американец провёл четыре сезона в Континентальной хоккейной лиге и выступал за «Авангард» и «Амур».

В минувшем регулярном чемпионате на счету американского форварда 45 матчей и 20 набранных очков — он забросил восемь шайб и отдал 12 результативных передач в составе «Амура».

Всего в Континентальной хоккейной лиге Бродхёрст провёл 212 матчей с учётом плей-офф и набрал 102 очка — забросил 40 шайб и отдал 62 результативные передачи.

«Фиштаун Пи́нгвинз» — немецкий профессиональный хоккейный клуб из города Бремерхафен, выступающий в Немецкой хоккейной лиге.