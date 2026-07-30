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Экс-форвард клубов КХЛ Бродхёрст подписал контракт с немецким «Фиштауном»

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33-летний нападающий Алекс Бродхёрст подписал контракт на год с немецким «Фиштауном», сообщает пресс-служба клуба. Американец провёл четыре сезона в Континентальной хоккейной лиге и выступал за «Авангард» и «Амур».

Экс-игрок клубов КХЛ подписал контракт с немецким «Фиштауном»
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В минувшем регулярном чемпионате на счету американского форварда 45 матчей и 20 набранных очков — он забросил восемь шайб и отдал 12 результативных передач в составе «Амура».

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Всего в Континентальной хоккейной лиге Бродхёрст провёл 212 матчей с учётом плей-офф и набрал 102 очка — забросил 40 шайб и отдал 62 результативные передачи.

«Фиштаун Пи́нгвинз» — немецкий профессиональный хоккейный клуб из города Бремерхафен, выступающий в Немецкой хоккейной лиге.

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