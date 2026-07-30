«Сибирь» расторгла контракты с двумя игроками

«Сибирь» объявила о расторжении договоров с 30-летним защитником Андреем Чуркиным и 28-летний форвардом Ильей Талалуевым по соглашению сторон.

Чуркин провел в новосибирском клубе один сезон. На его счету 36 игр с учетом плей-офф и 4 (1+3) очка при полезности «минус 6» и 15:13 в среднем на льду.

Талалуев перешел в «Сибирь» из «Амура» в январе 2026-го. Он сыграл 9 матчей и набрал 3 (2+1) очка.