«Сибирь» расторгла контракты с двумя игроками

«Сибирь» расторгла контракты с Чуркиным и Талалуевым по соглашению сторон
«Сибирь» объявила о расторжении договоров с 30-летним защитником Андреем Чуркиным и 28-летний форвардом Ильей Талалуевым по соглашению сторон.
Чуркин провел в новосибирском клубе один сезон. На его счету 36 игр с учетом плей-офф и 4 (1+3) очка при полезности «минус 6» и 15:13 в среднем на льду.
Талалуев перешел в «Сибирь» из «Амура» в январе 2026-го. Он сыграл 9 матчей и набрал 3 (2+1) очка.
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