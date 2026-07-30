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«Динамо» заплатит Шараканову 10 млн рублей за сезон. Еще 5 млн – «рекламные деньги» (Михаил Зислис)

Sports.ru

Стала известна зарплата защитника «Динамо» Магомеда Шараканова по новому контракту. 21-летний защитник ранее продлил договор на год.

Стала известна зарплата защитника «Динамо» по новому контракту
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По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, Шараканов получит 15 млн рублей, 5 из которых – «рекламные деньги» за коммерческий контракт, которые не учитываются под потолком зарплат.

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В прошлом сезоне Шараканов провел 64 игры с учетом плей-офф и набрал 9 (2+7) очков.

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