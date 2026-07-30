Выяснилось, сколько «Динамо» заплатило «Авангарду» за Мартынова

Стал известен размер денежной компенсации, которую «Авангард» получит за Игоря Мартынова. Нападающего ранее обменяли в «Динамо».

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По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, бело-голубые заплатят за игрока 5 млн рублей.

В прошлом регулярном чемпионате Мартынов сыграл 64 матча и набрал 14 (4+10) очков при 11:41 в среднем на льду.

В плей-офф на счету 27-летнего форварда 17 матчей и 1 (1+0) результативное действие при полезности «минус 4».