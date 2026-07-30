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«Спартак» хочет 100 млн рублей за права на Ружичку («Сила спорта»)

Sports.ru

По информации «Силы спорта», «Спартак» хочет получить 100 млн рублей за права на нападающего Адама Ружичку. Ранее появилась информация, что 27-летним словаком интересуется «Автомобилист».

Выяснилось, сколько «Спартак» хочет за права на Ружичку
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В марте 2026 года красно-белые расторгли контракт с Ружичкой из-за нарушения контрактных обязательств со стороны игрока. 21 июля дисциплинарный комитет КХЛ полностью удовлетворил требования «Спартака» в споре с хоккеистом.

Сообщалось, что Ружичка должен выплатить московскому клубу 30 млн рублей. В прошлом Fonbet чемпионате КХЛ форвард провел 51 игру и набрал 40 (16+24) очков при полезности «минус 13».

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