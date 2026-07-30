Выяснилось, сколько «Спартак» хочет за права на Ружичку

По информации «Силы спорта», «Спартак» хочет получить 100 млн рублей за права на нападающего Адама Ружичку. Ранее появилась информация, что 27-летним словаком интересуется «Автомобилист».

© Sports.ru

В марте 2026 года красно-белые расторгли контракт с Ружичкой из-за нарушения контрактных обязательств со стороны игрока. 21 июля дисциплинарный комитет КХЛ полностью удовлетворил требования «Спартака» в споре с хоккеистом.

Сообщалось, что Ружичка должен выплатить московскому клубу 30 млн рублей. В прошлом Fonbet чемпионате КХЛ форвард провел 51 игру и набрал 40 (16+24) очков при полезности «минус 13».