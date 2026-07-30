Агент Кузнецова: «Общаемся с 4 клубами, включая «Сибирь». К концу следующей недели будет понятно, где Женя продолжит карьеру»
Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Евгения Кузнецова, поделился информацией о будущем 34-летнего форварда.
Ранее стало известно, что игрок может подписать контракт с «Сибирью».
– К концу следующей недели будет понятно, где Женя продолжит карьеру. Общаемся сейчас с четырьмя клубами, в том числе и с «Сибирью». С некоторыми командами уже согласованы личные условия.
– В какой форме сейчас Евгений?
– Тренируется три раза в день, – сказал Бабаев.
В прошлом сезоне Кузнецов выступал за «Металлург» и «Салават Юлаев», набрав 27 (7+20) очков в 34 матчах регулярки FONBET КХЛ и 1+1 за 7 игр в плей-офф.
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