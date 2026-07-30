Игрок «Авангарда» поделился мнением о российской школе вратарей

Голкипер «Авангарда» Никита Серебряков поделился мнением о российской школе вратарей.

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– Российские вратари сейчас лучшие в мире?

– Да, я согласен.

– Кого вы лично считаете лучшим среди российских вратарей?

– У всех есть крутые моменты и свой почерк. У нас потрясающая школа и потрясающие вратари, поэтому тяжело кого-то выделить.

– В чем, на ваш взгляд, причина успеха российских вратарей?

– В том, что мы много работаем. У нас вовремя появились тренеры вратарей, вратарские сборы. Мы любим работать и получаем удовольствие от этого. И у нас очень сильная именно вратарская тренерская школа – сказал Серебряков.