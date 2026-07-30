Игрок «Авангарда» поделился мнением о российской школе вратарей

Серебряков назвал российскую школу голкиперов лучшей в мире: «Мы любим работать и получаем от этого удовольствие. Вовремя появились тренеры и вратарские сборы»
Голкипер «Авангарда» Никита Серебряков поделился мнением о российской школе вратарей.
– Российские вратари сейчас лучшие в мире?
– Да, я согласен.
– Кого вы лично считаете лучшим среди российских вратарей?
– У всех есть крутые моменты и свой почерк. У нас потрясающая школа и потрясающие вратари, поэтому тяжело кого-то выделить.
– В чем, на ваш взгляд, причина успеха российских вратарей?
– В том, что мы много работаем. У нас вовремя появились тренеры вратарей, вратарские сборы. Мы любим работать и получаем удовольствие от этого. И у нас очень сильная именно вратарская тренерская школа – сказал Серебряков.
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