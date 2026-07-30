Сборную России по хоккею не допустили до чемпионата мира‑2027

Россию не допустили до чемпионата мира по хоккею 2027 года
Совет Международной федерации хоккея (IIHF) не допустил сборную России до чемпионата мира 2027 года. Об этом сообщается на сайте федерации.
Отмечается, что в IIHF отклонили запрос Федерации хоккея России (ФХР) о допуске российской сборной к сезону. Свое решение в организации объяснили «сохраняющимися проблемами безопасности и спортивной честности».
Кроме того, совет IIHF также не допустил до взрослого и молодежного чемпионатов мира сборные из Белоруссии.
Ранее Олимпийская чемпионка и депутат Светлана Журова высказалась об иске Национального олимпийского комитета Украины в Спортивный арбитражный суд (CAS) о временном восстановлении прав Олимпийского комитета России.