Сборную России по хоккею не допустили до чемпионата мира‑2027

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) не допустил сборную России до чемпионата мира 2027 года. Об этом сообщается на сайте федерации.

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Отмечается, что в IIHF отклонили запрос Федерации хоккея России (ФХР) о допуске российской сборной к сезону. Свое решение в организации объяснили «сохраняющимися проблемами безопасности и спортивной честности».

Кроме того, совет IIHF также не допустил до взрослого и молодежного чемпионатов мира сборные из Белоруссии.

Ранее Олимпийская чемпионка и депутат Светлана Журова высказалась об иске Национального олимпийского комитета Украины в Спортивный арбитражный суд (CAS) о временном восстановлении прав Олимпийского комитета России.