«Трактор» и «Металлург» интересуются экс-игроком «Вашингтона»

По данным журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, «Трактор» и «Металлург» заинтересованы в Николя Обе-Кюбеле.

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Ранее появилась информация, что 30-летний форвард стал клиентом агентства Winners. Отмечается, что Обе-Кюбель предпочел бы переход в «Динамо» Минск или «Барыс».

Нападающий провел 340 матчей в НХЛ за «Вашингтон», «Колорадо», «Миннесоту» и другие клубы, набрав 85 (34+51) очков.

В прошедшем сезоне выступал за «Айову» в АХЛ. На его счету 62 матча и 37 (15+22) очков.