Легионер «Торпедо» рассказал об отличиях России и США

Защитник «Торпедо» Скутер Брики высказался об отличиях России и США.

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– Вы что-то слышали ранее о «Торпедо»? Возможно, общались с друзьями, спрашивали кого-то о клубе, организации, о лиге в целом.

– Да, я разговаривал с несколькими ребятами из КХЛ, но не с теми, кто играл конкретно за «Торпедо». Они просто говорили мне про Нижний Новгород, какой это удивительный город. Еда там потрясающая. Все уверены, что новая арена будет отличным местом для игры в хоккей. Уже сейчас мне рассказывали про полные трибуны на каждой игре. Переезд на новую арену будет захватывающим, и я рад быть его частью.

– Никто из знакомых и близких не выражал какой-то тревожности или сомнений относительно игры в России? Что вы отвечаете таким людям?

– Честно говоря, я не припомню, чтобы хоть один человек сказал мне, что ехать в Россию – плохая идея. Всё, что я слышал от людей, которые сейчас там находятся или играли там раньше – только позитив. Очевидно, жизнь в США отличается от жизни в России. Но я открыт ко всему новому, — сказал Брики в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.