Сын российского губернатора подписал контракт с канадским хоккейным клубом

Канадский хоккейный клуб Medicine Hat Tigers объявил о подписании контракта с защитником Денисом Паслером — сыном губернатора Свердловской области Дениса Паслера. Информация опубликована на официальном сайте команды.

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Помощник генерального менеджера клуба Бобби Фокс высоко оценил игровые качества новичка. По его словам, Паслер эффективно действует в обороне, агрессивно встречает соперников, грамотно использует свои физические данные и отличается быстрым принятием решений. Кроме того, защитник способен активно подключаться к атакам и приносить пользу команде в нападении.

Первый матч нового сезона Medicine Hat Tigers проведет 18 сентября. Команда выступает в одной из сильнейших юниорских хоккейных лиг Северной Америки, где играют спортсмены в возрасте от 16 до 20 лет.

Денис Паслер-младший родился 22 апреля 2008 года в Екатеринбурге. Он является воспитанником хоккейной школы "Спартаковец". Рост защитника составляет 196 сантиметров, вес — 103 килограмма.