Юрист оценила шансы на успех апелляции ФХР по решению ИИХФ

Спортивный юрист Анна Анцелиович высказалась о шансах на успех апелляции Федерации хоккея России (ФХР) в Спортивный арбитражный суд (CAS) по решению Международной федерации хоккея (ИИХФ) не допустить российские команды к официальным соревнованиям в сезоне-2026/2027.

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