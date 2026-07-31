Фетисов назвал Тардифа марионеткой

Фетисов про ИИХФ: «Тардиф – марионетка. Придет кто-то другой, и что поменяется? Там сидят русофобы, дождавшиеся своего момента»
Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов поделился мнением о предстоящих выборах президента ИИХФ.
Действующий глава международной федерации Люк Тардиф покинет пост этой осенью.
«Кто такой Тардиф и какое вообще влияние он имеет в хоккейном мире? О ком мы вообще говорим? Это марионетка в руках тех, кто там сидит. Придет кто-то другой вместо Тардифа, и что поменяется? Там сидят русофобы, которые дождались своего момента для издевательства над великой страной, над ее флагом и гимном», – сказал Фетисов.
Ранее стало известно, что ИИХФ не допустила сборные России до соревнований, которые пройдут в 2027 году.
Гелашвили о Назарове в «Тракторе»: «Если бы он меня не затравил, я бы не стал таким сильным. Злость со временем сменилась на благодарность»
«Никто из тренеров «Динамо» не реанимирует безнадежного пациента. Клуб не будет бороться за золото, пока Дзержинский после реинкарнации не займется футбольными делами». Анатолий Воробьев о Шварце
Игроки «Милана» и Аморим почтили память Барези минутой молчания на тренировке. Футболку Франко с 6-м номером положили в центр круга