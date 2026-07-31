Экс-вратарь клубов КХЛ рассказал о трудных взаимоотношениях с Назаровым

Бывший вратарь клубов Fonbet КХЛ Георгий Гелашвили рассказал о трудных взаимоотношениях с Андреем Назаровым.

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В 2008 году голкипер перешел из «Трактора» в «Локомотив». Назаров тогда занимал должность главного тренера челябинского клуба.

– В Челябинске на вас давили. Ясно было, что сезон потерян. Как не сломаться в такой ситуации?

– Я знал: у меня есть предложения. Играть точно буду. Вспоминаю себя в тот момент – даже страха не было!

– Обижены на Назарова?

– Знаете, я после много размышлял... Если бы он меня тогда не затравил – я бы не стал таким сильным. Помню, просыпался каждое утро – и хотел сделать лучше, еще лучше! Поначалу-то была злость. Но со временем все сменилось на благодарность.

– Из-за Назарова стали еще больше тренироваться?

– Из-за той ситуации в целом. У него свое видение. У меня – свое. Возник конфликт. Он хотел меня продавить. Но в конце-то концов «Трактор» предложил те же условия, которые давал «Локомотив».

Подкатываем к городской администрации. В кабинете вице-губернатора садимся за стол. Понятно, с Назаровым у нас отношения напряженные. Произносит: «Он уже договорился...» Я вскипаю: «Да о чем вообще разговаривать?!» Вице-губернатор: «Ребята, стоп. Давайте успокоимся. Нам с Георгием надо по-взрослому потолковать. Вы, Андрей Викторович, выйдете, а мы вдвоем побеседуем».

Спрашивает: «Ты хотел денег?» – «Да, вот такую-то сумму обговаривали, но не сошлись». – «Ты ее получишь, мы готовы платить». Отвечаю: «Вы меня тоже поймите, за этого человека я биться не буду. Ваши деньги впустую уйдут».

– Это про Назарова?

– Да. «Честно вам говорю – в «Тракторе» не останусь». Вице-губернатор кивнул: «Я тебя понял. Уважаю». Встал, пожали руки, – сказал Гелашвили.