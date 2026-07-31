Экс-вратарь высказался о крупном контракте Барабанова с «Автомобилистом»

Бывший голкипер ряда клубов КХЛ Алексей Красиков в разговоре с «Матч ТВ» заявил, что форвард Александр Барабанов должен вписаться в систему главного тренера «Автомобилиста» Алексея Кудашова и полностью оправдать большой контракт, который ему дали в екатеринбургском клубе.

Ранее «Автомобилист» объявил о подписании двухлетнего контракта с 32‑летним форвардом. В следующем сезоне, по данным СМИ, Барабанов станет самым высокооплачиваемым хоккеистом КХЛ. Ранее форвард выступал за казанский «Ак Барс».

— Барабанов стал самым высокооплачиваемым игроком КХЛ. Наверняка это будет ему психологически мешать. Можете назвать Барабанова лучшим игроком лиги?

— Таких штампов я никогда ставить не буду. Нельзя игрока оценивать только по деньгам. Барабанов очень сильный хоккеист, пусть он и не очень распиаренный. Он подписал действительно большой контракт. Но на него это не должно повлиять. Барабанов любит хоккей, он эти деньги ни у кого не крал. Ему дали контракт, который Александр подписал. Осталось абстрагироваться от давления и показывать свой хоккей. Надеюсь, у него это получится.

Большой контракт — большие ожидания. Давление на Барабанова будет, но считаю, что всё должно получиться. В систему Кудашова после игры у Гатиятулина он должен вписаться. Так что думаю, что Александр будет приносить большую пользу «Автомобилисту», — сказал Красиков «Матч ТВ».

Барабанов — олимпийский чемпион 2018 года, двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира, двукратный обладатель Кубка Гагарина.