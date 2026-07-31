Экс-тренер сборной России предсказал будущее Овечкина

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не будет выступать в КХЛ за московское «Динамо» после завершения игровой карьеры в НХЛ, таким мнением с «Матч ТВ» поделился бывший тренер «бело‑голубых» и сборной России Владимир Крикунов.

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Овечкин в начале июля подписал новый контракт с «Вашингтоном» на один год. На счету 40‑летнего россиянина 1006 голов в матчах НХЛ с учетом плей‑офф, рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (1016 голов).

— В состоянии ли сейчас Овечкин приносить пользу «Вашингтону»?

— Раз они его подписали, значит считают, что принесет пользу. В НХЛ таким взрослым заслуженным игрокам дают небольшой контракт, но огромные бонусы. Выполнишь — флаг тебе в руки, ну, а нет — команда много не потеряет, тем более на Овечкине.

— Теперь мы минимум еще сезон Александра в КХЛ не увидим.

— Думаю, он тут уже и играть не будет, когда из Северной Америки вернется, потому что наиграется в НХЛ, — сказал Крикунов «Матч ТВ».