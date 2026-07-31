Ротенберг поздравил Малкина с 40-летием

Первый вице-президент ФХР, главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг поздравил нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина с днём рождения. Сегодня, 31 июля, хоккеисту исполнилось 40 лет.

«Сегодня 40 лет исполняется Евгению Малкину — одному из лучших российских хоккеистов своего поколения! Женя — уникальный игрок, в котором соединились мощь, скорость, мягкие руки, сильный бросок и выдающееся хоккейное мышление. Он всегда видит площадку на несколько шагов вперёд, способен самостоятельно решить судьбу эпизода и при этом делает сильнее своих партнёров. Три Кубка Стэнли, два золота чемпионатов мира, приз самому ценному игроку регулярного чемпионата и звание лучшего хоккеиста плей-офф НХЛ — за каждым достижением стоят не только огромный талант, но и многолетняя работа. Но не менее важно, что Женя — надёжный товарищ и человек, который всегда готов поддержать и прийти на помощь. Он любит Россию, никогда не забывает свои корни и многое делает для нашего хоккея. От всей души желаю крепкого здоровья, семейного счастья, энергии, новых ярких матчей и больших побед! Продолжай радовать болельщиков своей игрой и вдохновлять юных хоккеистов своим примером. С юбилеем, Малыч!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.