Московское «Динамо» объявило об уходе Мамина

Российский нападающий Максим Мамин покинул московский хоккейный клуб "Динамо". Об этом сообщила пресс-служба команды.

Контракт расторгнут по соглашению сторон.

В "Динамо" Мамин перешел в июле 2025 года, подписав соглашение на два года. В прошлом сезоне форвард провел за клуб 56 матчей в регулярном чемпионате Фонбет - Континентальной хоккейной лиги, набрав в них 18 очков (6 голов + 12 результативных передач). В плей-офф игрок в 4 встречах не отметился результативными действиями.

Мамину 31 год, он является воспитанником московского ЦСКА, за основную команду армейцев игрок выступал с 2014 по 2017 год и с 2018 по 2021 год. В составе клуба хоккеист становился двукратным обладателем Кубка Гагарина (2019, 2023). В Национальной хоккейной лиге он играл за "Флориду", проведя 73 матча в регулярных чемпионатах, в которых набрал 18 очков (10 + 8).