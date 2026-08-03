Журова допустилf участие сборной России по хоккею в ЧМ

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила о возможности добиться участия сборной России по хоккею в чемпионате мира 2027 года через Спортивный арбитражный суд. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Только если мы докажем, что из-за отсутствия международных соревнований мы можем не попасть на Олимпиаду, тогда можно выиграть дело в CAS. Так что шансы поучаствовать в чемпионате мира-2027 у нас есть, если мы докажем, что это соревнование является рейтинговым для попадания на Олимпиаду», — сказала Журова.

30 июля Совет Международной федерации хоккея (IIHF) не допустил россиян до мужского чемпионата мира, юниорского первенства (до 20 лет), а также турниров среди юношей и девушек до 18 лет.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года.