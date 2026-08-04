Овечкин и Ковальчук возглавят команды на хоккейном гала-матче в России

Обладатель Кубка Стэнли, форвард "Вашингтона" Александр Овечкин и олимпийский чемпион Илья Ковальчук в качестве капитанов возглавят команды во время гала-матча в рамках большого финала Кубка Александра Овечкина. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Гала-матч состоится в последний день Кубка Овечкина, 8 августа, на "Арене-Мытищи" имени В. В. Шалимова.

В составе команды Овечкина, который будет ее капитаном, также сыграют обладатели Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов и Дмитрий Орлов, первый вице-президент Федерации хоккея России и главный тренер команды "Россия 25" Роман Ротенберг, олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Войнов, чемпион Игр Илья Каблуков, чемпионы мира Андрей Николишин и Андрей Марков, обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков, призер молодежного чемпионата мира Никита Филатов. Также в составе команды Овечкина выступят бронзовый призер чемпионата Европы Андрей Аршавин, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, сын Овечкина Сергей.

В составе команды капитана Ковальчука сыграют нападающий "Лос-Анджелеса" Артемий Панарин, президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов, олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский, чемпион Игр Андрей Коваленко, обладатели Кубка Гагарина Илья Горохов, Сергей Широков, Василий Кошечкин и Владислав Каменев, призеры чемпионатов мира Александр Гуськов и Максим Афиногенов. Также сыграют олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков и чемпион СССР по футболу Александр Мостовой.

На скамейках команд будут находиться олимпийские чемпионы Александр Якушев, Владимир Мышкин, Алексей Касатонов и Виктор Шалимов, чемпионы мира Даниил Марков и Евгений Малкин, а также актер театра и кино Денис Никифоров.

Кубок Овечкина - детский хоккейный турнир, который проходит в Московской области с 2018 года.