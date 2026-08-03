Фетисов: недопуск России - это позорище и унижение

Фетисов о недопуске России: «Надо поменять людей, представляющих нашу страну в ИИХФ. Это позорище и унижение, которое сложно принимать»
Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал продление отстранения России от участия в соревнованиях под эгидой ИИХФ.
«Надо лучше отстраивать отношения с ИИХФ. И, может быть, поменять людей, которые представляют нашу страну. Это же по большому счету позорище для нас и унижение, которое сложно принимать.У нас нет никакого влияния в ИИХФ, и, кто бы ни пришел вместо Тардифа, мне кажется, что все равно будут продолжаться такие же издевательства, как и сейчас.И нам не надо идти ни на какие уступки, чтобы выступать без флага и гимна. Если мы будем выступать под белым флагом или каким-то другим, то это будет признанием того, что мы в чем-то неполноценны.Я считаю, что в хоккее мы обязаны вернуться с гербом на груди, с гимном и флагом. Потому что у нас это самый победоносный вид спорта в нашей стране за всю ее историю. И нам надо им дать понять, что надо с уважением относиться к нашей истории и нынешней ситуации», – сказал Фетисов.
Отметим, что выборы в Совет ИИХФ пройдут осенью 2026 года. Вместо действующего члена Совета Павла Буре на должность выдвинут Дмитрий Курбатов.
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Фетисов о недопуске России: «Надо поменять людей, представляющих нашу страну в ИИХФ. Это позорище и унижение, которое сложно принимать»