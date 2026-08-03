Российский игрок «Юты» рассказал о жизни в США

Форвард «Юты» Даниил Бут рассказал об адаптации к жизни в США. Прошлый сезон стал для 21-летнего россиянина первым в Северной Америке.

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– Быстро привык к образу жизни в США?

– Не быстро, привыкал долго и делаю это до сих пор. Гречки нет, сырников нет. Что еще? Сейчас сложно вспомнить, но, когда проживаешь эти моменты, сразу понимаешь: у нас в России по-другому, мы привыкли к другому.

– Это больше продукты или образ жизни, менталитет?

– И продукты, и образ жизни. Помню много разных ситуаций, сейчас много можно рассказать.

– Есть такой стереотип, что в Америке всегда нужно улыбаться, быть приветливым. Русским людям это, наверное, не всегда свойственно.

– Есть такое. Но не в команде, наверное, а больше в ресторанах, общественных местах.

– А как это выглядело? Ты приходил мрачный, а нужно было, наоборот, быть улыбчивым?

– Я приходил просто в обычном своем настроении. Смотрю: все вокруг улыбаются, все какие-то слишком гостеприимные, улыбчивые. Думаю: у нас такое редко бывает, – сказал Бут.