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Черкас о недопуске России: «Нас отстранили не по спортивному принципу. Нужно быть готовыми и развивать инфраструктуру»

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Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас высказался о продлении отстранения сборной России от международных соревнований под эгидой ИИХФ.

Экс-тренер СКА высказался о продлении отстранения сборной России
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«Что тут сделаешь? Даже если это будет тяготить, если ты будешь переживать, важно понимать, что нас отстранили не по спортивному принципу.Поэтому нам остается лишь выдержать этот напор, не опускать руки, а продолжать готовить молодые кадры, школы. Развивать инфраструктуру КХЛ, ВХЛ, МХЛ.Быть готовыми к открытию окна, когда мы сможем сыграть и показать себя во всеоружии», – сказал Черкас.
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