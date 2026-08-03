Плющев высказался о контракте Барабанова с «Автомобилистом»

Плющев — о контракте Барабанова с «Автомобилистом»: «Если не хотите работать системно, значит, будете переплачивать»
Клубы КХЛ переплачивают за хоккеистов из‑за нежелания работать над системой подготовки молодых кадров, заявил «Матч ТВ» бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Ранее «Автомобилист» объявил о подписании двухлетнего контракта с 32‑летним форвардом. В следующем сезоне, по данным СМИ, Барабанов станет самым высокооплачиваемым хоккеистом КХЛ.
— Многих повергла в шок новость, что Барабанов станет самым высокооплачиваемым хоккеистом лиги. Не переплатил ли «Автомобилист»?
— Я ещё 10 лет тому назад поднимал вопрос о подготовке молодых кадров во всех клубах. Потому что та система, которую нам кто‑то навязал, видимо, не работает. А что сейчас‑то говорить, я не могу понять? Люди пожинают то, что они создали сами своими руками.
Надо было в своё время уделять внимание этому: системе подготовки, кадрам, которые работают с молодыми и немолодыми игроками. Но когда мы идём по пути коммерциализации, когда мы делаем из хоккея шоу, тогда и получается шоу. Раз «Автомобилист» имеет возможность платить такие деньги — хорошо, пускай платит.
Барабанов — это хороший игрок и порядочный парень. Не знаю, насколько завышен или не завышен его контракт. Наверное, у него были ещё какие‑то предложения. Из двух зол он выбрал лучшее. Вот и всё. Какие здесь проблемы? Идёт дефицит игроков. Одни и те же игроки ходят по кругу из клуба в клуб, все на одном и том же уровне.
Но никто не хочет поднимать вопрос о том, что без системной работы с молодыми игроками, без системной работы, связанной с ростом этих молодых игроков, ничего не получится. Это связано не только с учебно‑тренировочным процессом. Это связано со многими моментами.
Но я сейчас не хочу на этом всём останавливаться, потому что это бесполезное дело. Люди хотят платить, пускай теперь платят. Без вопросов. У нас и легионеры получают такие деньги, которые они, наверное, заслуживают только из‑за того, что они легионеры. Но других‑то нет, а раз других нет, то рынок диктует всё. Раз на рынке нет того, что нужно, значит, будете переплачивать. Если не хотите работать системно, значит, будете переплачивать. Вот и все, — сказал Плющев «Матч ТВ».
Барабанов — олимпийский чемпион 2018 года, двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира, двукратный обладатель Кубка Гагарина. Ранее хоккеист выступал за казанский «Ак Барс».