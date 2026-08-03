Плющев высказался о контракте Барабанова с «Автомобилистом»

Клубы КХЛ переплачивают за хоккеистов из‑за нежелания работать над системой подготовки молодых кадров, заявил «Матч ТВ» бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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Ранее «Автомобилист» объявил о подписании двухлетнего контракта с 32‑летним форвардом. В следующем сезоне, по данным СМИ, Барабанов станет самым высокооплачиваемым хоккеистом КХЛ.

— Многих повергла в шок новость, что Барабанов станет самым высокооплачиваемым хоккеистом лиги. Не переплатил ли «Автомобилист»?

— Я ещё 10 лет тому назад поднимал вопрос о подготовке молодых кадров во всех клубах. Потому что та система, которую нам кто‑то навязал, видимо, не работает. А что сейчас‑то говорить, я не могу понять? Люди пожинают то, что они создали сами своими руками.

Надо было в своё время уделять внимание этому: системе подготовки, кадрам, которые работают с молодыми и немолодыми игроками. Но когда мы идём по пути коммерциализации, когда мы делаем из хоккея шоу, тогда и получается шоу. Раз «Автомобилист» имеет возможность платить такие деньги — хорошо, пускай платит.

Барабанов — это хороший игрок и порядочный парень. Не знаю, насколько завышен или не завышен его контракт. Наверное, у него были ещё какие‑то предложения. Из двух зол он выбрал лучшее. Вот и всё. Какие здесь проблемы? Идёт дефицит игроков. Одни и те же игроки ходят по кругу из клуба в клуб, все на одном и том же уровне.

Но никто не хочет поднимать вопрос о том, что без системной работы с молодыми игроками, без системной работы, связанной с ростом этих молодых игроков, ничего не получится. Это связано не только с учебно‑тренировочным процессом. Это связано со многими моментами.

Но я сейчас не хочу на этом всём останавливаться, потому что это бесполезное дело. Люди хотят платить, пускай теперь платят. Без вопросов. У нас и легионеры получают такие деньги, которые они, наверное, заслуживают только из‑за того, что они легионеры. Но других‑то нет, а раз других нет, то рынок диктует всё. Раз на рынке нет того, что нужно, значит, будете переплачивать. Если не хотите работать системно, значит, будете переплачивать. Вот и все, — сказал Плющев «Матч ТВ».

Барабанов — олимпийский чемпион 2018 года, двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира, двукратный обладатель Кубка Гагарина. Ранее хоккеист выступал за казанский «Ак Барс».