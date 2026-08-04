19-летний хоккеист скончался на свидании

Молодой российский хоккеист Амир Ханов скоропостижно скончался во время свидания со своей девушкой в Уфе.

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По предварительной информации, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Инцидент произошел во время мастер-класса по лепке из глины, куда спортсмен пришел со своей девушкой, сообщает Mash Batash.

Спортсмен находился на свидании и внезапно потерял сознание. Несмотря на попытки оказать помощь, спасти жизнь 19-летнего игрока не удалось.

Источник ТАСС подтвердил информацию о том, что у молодого человека были проблемы с сердцем, которые привели к отрыву тромба.

Амир Ханов был воспитанником знаменитой уфимской школы "Салавата Юлаева". Он проходил обучение в системе клуба с 2017 по 2023 год.

Последние два сезона выступал в Национальной молодежной хоккейной лиге (НМХЛ). Последним клубом в его карьере стала команда НМХЛ "Самара".