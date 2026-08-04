Хоккеист «Чикаго» не приезжает в Беларусь, чтобы не попасть в армию

Как сообщает The Athletic, 20-летний защитник «Чикаго» Артем Левшунов больше четырех лет не был в Беларуси из-за опасений по поводу военной службы.

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Второй номер драфта НХЛ-2024 покинул страну в 2022 году, чтобы продолжить карьеру в Северной Америке.

«Есть страх, что в случае возвращения его могут призвать в армию. Он считает, что ему могут дать отсрочку из-за игры в НХЛ и надеется когда-нибудь вернуться», – сказано в сообщении.

В прошлом сезоне Левшунов провел 68 матчей в НХЛ и набрал 24 (2+22) очка при полезности «минус 41».