Кузнецов согласовал контракт с «Сибирью»

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, Евгений Кузнецов согласовал условия однолетнего контракта с «Сибирью».

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Ранее стало известно, что 34-летний форвард получил предложение от новосибирского клуба. Еще один претендент на игрока – «Трактор».

В прошлом сезоне Кузнецов выступал за «Металлург» и «Салават Юлаев», набрав 27 (7+20) очков в 34 матчах регулярки Fonbet КХЛ и 1+1 за 7 игр в плей-офф.