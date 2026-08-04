Кузнецов согласовал контракт с «Сибирью»

Кузнецов согласовал с «Сибирью» контракт на год (Артур Хайруллин)
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, Евгений Кузнецов согласовал условия однолетнего контракта с «Сибирью».
Ранее стало известно, что 34-летний форвард получил предложение от новосибирского клуба. Еще один претендент на игрока – «Трактор».
В прошлом сезоне Кузнецов выступал за «Металлург» и «Салават Юлаев», набрав 27 (7+20) очков в 34 матчах регулярки Fonbet КХЛ и 1+1 за 7 игр в плей-офф.
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