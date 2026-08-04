Агент Кузнецова рассказал о переговорах с гендиректором «Трактора»

Агент нападающего Евгения Кузнецова Шуми Бабаев рассказал «Матч ТВ» о том, что провел переговоры с генеральным директором «Трактора» Иваном Савиным по потенциальному переходу своего клиента в челябинский клуб.

© Матч ТВ

Кузнецов — воспитанник «Трактора», в прошлом сезоне он выступал в «Металлурге» и «Салавате Юлаеве», набрал 27 (7+20) очков в 34 матчах регулярного чемпионата КХЛ и 2 (1+1) очка в семи играх плей‑офф. На данный момент 34‑летний форвард не имеет действующего контракта и находится в статусе неограниченно свободного агента.

— С «Трактором» у вас были переговоры по Кузнецову?

— Мне звонил Савин (генеральный директор «Трактора»), я с ним разговаривал. Получился нормальный разговор. Я услышал их позицию. Пока нельзя говорить о том, что мы близко к решению. Есть определенные моменты. В любом случае, в первую очередь должен реагировать Евгений, — сказал Бабаев «Матч ТВ».

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стартует 5 сентября.