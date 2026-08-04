«Шанхай» заплатит «Ак Барсу» тысячу рублей за игрока

Стал известен размер компенсации, которую «Шанхай» заплатит «Ак Барсу» за права на 26-летнего голкипера Амира Мифтахова.

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По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, казанский клуб получит минимально возможную сумму по регламенту КХЛ – 1000 рублей.

В прошлом сезоне Мифтахов играл за фарм-клуб «Каролины». На его счету 28 матчей и 88,8% сэйвов в регулярном чемпионате АХЛ за «Чикаго Вулвс». В плей-офф – 4 игры и 92,6% отраженных бросков.