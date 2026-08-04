«Шанхай» заплатит «Ак Барсу» тысячу рублей за игрока

«Ак Барс» получит 1000 рублей компенсации от «Шанхая» за права на Мифтахова (Артур Хайруллин)
Стал известен размер компенсации, которую «Шанхай» заплатит «Ак Барсу» за права на 26-летнего голкипера Амира Мифтахова.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, казанский клуб получит минимально возможную сумму по регламенту КХЛ – 1000 рублей.
В прошлом сезоне Мифтахов играл за фарм-клуб «Каролины». На его счету 28 матчей и 88,8% сэйвов в регулярном чемпионате АХЛ за «Чикаго Вулвс». В плей-офф – 4 игры и 92,6% отраженных бросков.
«Ак Барс» получит 1000 рублей компенсации от «Шанхая» за права на Мифтахова (Артур Хайруллин)
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