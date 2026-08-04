«Сочи» подписал пробные контракты с двумя игроками

«Сочи» подписал пробные контракты с Солянниковым и Кириллом Горбуновым
«Сочи» подписал пробные контракты с Георгием Солянниковым и Кириллом Горбуновым.
«Солянников провел минувший сезон в составе «Адмирала», где стал вторым бомбардиром-защитником и четвертым среди всех игроков по количеству голевых передач (16).За карьеру защитник провел 270 матчей в КХЛ и набрал 64 (11+53) очка. В разные годы Солянников защищал цвета «Сочи», СКА, «Лады» и «Адмирала».Кирилл Горбунов выступал за ЦСК ВВС. В 56 матчах регулярного чемпионата ВХЛ защитник набрал 15 (2+13) баллов», – сказано в сообщении клуба.
Главное сейчас
Sports.ru: главные новости
Степанов о сходе с дистанции: «Прилетело по телу, плюс топят, из-за этого не можешь вдохнуть, тянут назад, теряешь позицию»
«Сочи» подписал пробные контракты с Солянниковым и Кириллом Горбуновым
Ротенберг, Плющенко, Мостовой, Аршавин, Фетисов и Панарин сыграют за команды Овечкина и Ковальчука в гала-матче Кубка Овечкина. Малкин – в числе тренеров