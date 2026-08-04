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«Сочи» подписал пробные контракты с Солянниковым и Кириллом Горбуновым

Sports.ru

«Сочи» подписал пробные контракты с Георгием Солянниковым и Кириллом Горбуновым.

«Сочи» подписал пробные контракты с двумя игроками
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«Солянников провел минувший сезон в составе «Адмирала», где стал вторым бомбардиром-защитником и четвертым среди всех игроков по количеству голевых передач (16).За карьеру защитник провел 270 матчей в КХЛ и набрал 64 (11+53) очка. В разные годы Солянников защищал цвета «Сочи», СКА, «Лады» и «Адмирала».Кирилл Горбунов выступал за ЦСК ВВС. В 56 матчах регулярного чемпионата ВХЛ защитник набрал 15 (2+13) баллов», – сказано в сообщении клуба.
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