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Фетисов допустил, что врачи пропустили у умершего хоккеиста Ханова патологию

ТАССиещё 1

Врачи могли пропустить у скончавшегося на прошлой неделе воспитанника "Салавата Юлаева" хоккеиста Амира Ханова врожденную патологию. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

Фетисов допустил, что врачи пропустили у умершего хоккеиста Ханова патологию
© ТАСС

Ранее агент игрока Валерий Зацепин рассказал ТАСС со ссылкой на отца игрока, что причиной смерти 19-летнего Ханова мог стать оторвавшийся тромб.

"Соболезную родным и близким. С детства надо выявлять эти моменты. Не знаю, как сейчас работает система диспансеризации, но в Советском Союзе, где мы в свое время проходили углубленное обследование, выявляли всякие проблемы со здоровьем, - сказал Фетисов. - Думаю, это какая-то врожденная патология, что-то пропустили врачи. Нужно системно подходить к этому с самого рождения, когда можно определять, какие есть риски".

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