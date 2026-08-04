Фетисов допустил, что врачи пропустили у умершего хоккеиста Ханова патологию

Врачи могли пропустить у скончавшегося на прошлой неделе воспитанника "Салавата Юлаева" хоккеиста Амира Ханова врожденную патологию. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.
Ранее агент игрока Валерий Зацепин рассказал ТАСС со ссылкой на отца игрока, что причиной смерти 19-летнего Ханова мог стать оторвавшийся тромб.
"Соболезную родным и близким. С детства надо выявлять эти моменты. Не знаю, как сейчас работает система диспансеризации, но в Советском Союзе, где мы в свое время проходили углубленное обследование, выявляли всякие проблемы со здоровьем, - сказал Фетисов. - Думаю, это какая-то врожденная патология, что-то пропустили врачи. Нужно системно подходить к этому с самого рождения, когда можно определять, какие есть риски".