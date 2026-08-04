Фетисов допустил, что врачи пропустили у умершего хоккеиста Ханова патологию

Врачи могли пропустить у скончавшегося на прошлой неделе воспитанника "Салавата Юлаева" хоккеиста Амира Ханова врожденную патологию. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

Ранее агент игрока Валерий Зацепин рассказал ТАСС со ссылкой на отца игрока, что причиной смерти 19-летнего Ханова мог стать оторвавшийся тромб.