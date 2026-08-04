СКА огласил тренерский штаб на сезон-2026/2027 КХЛ

Сформирован тренерский штаб СКА на сезон-2026/2027. Главным тренером команды остался Игорь Ларионов.

К петербургскому клубу присоединились три специалиста: тренер Вадим Епанчинцев, тренер по индивидуальной подготовке Алексей Терещенко и видеотренер Владислав Корниенко. Штаб СКА покинули Юрий Бабенко и Андрей Цайслер.

Тренерский штаб СКА:

Главный тренер – Игорь Ларионов;

Тренер – Вадим Епанчинцев;

Тренер – Борис Миронов;

Тренер по индивидуальной подготовке – Алексей Терещенко;

Тренер вратарей – Юрий Ключников;

Тренер вратарей – Андрей Комиссаров;

Тренер по ОФП – Филипп Арзамазов;

Тренер по ОФП – Алексей Базанов;

Видеотренер – Александр Рассказов;

Видеотренер – Владислав Корниенко.