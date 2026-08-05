«Адмирал» расторг контракт с нападающим Никитой Сошниковым. Недавно форвард был помещён клубом в список отказов, но его оттуда не забрала ни одна команда из-за тяжёлого в финансовом плане соглашения.

Ранее «Чемпионат» сообщал о скором уходе форварда из дальневосточного клуба и дальнейшем подписании контракта с «Трактором». По информации «Чемпионата», контракт с челябинским клубом будет носить пробный характер.

Минувший сезон КХЛ Сошников начинал в «Сибири», после чего перешёл в «Адмирал». На счёту 32-летнего Сошникова 51 матч регулярного чемпионата и 24 (7+17) очка. Всего за карьеру в КХЛ Сошников провёл 466 матчей, где набрал 252 (111+141) очка.