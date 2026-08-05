Нападающие «Сан-Хосе» повторили забег Рокки

Нападающие «Сан-Хосе» Уилл Смит и Маклин Селебрини записали вирусный тикток.

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Игроки опубликовали видео в их совместном аккаунте в соцсети, на котором повторяют эпизод из фильма «Рокки», где главный герой Рокки Бальбоа бежит по ступенькам художественного музея Филадельфии. Роль боксера исполнил Сильвестр Сталлоне.

Это не первое совместное видео Смита и Селебрини. В конце прошлого года они опубликовали видео, в котором воссоздали сцену из комедии «Тупой и еще тупее».