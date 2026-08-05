Главный тренер «Ак Барса» выступил перед командой

Гатиятулин – игрокам «Ак Барса»: «В плане рисунка игры надо многое начинать заново, кто-то получит новые роли – нужно соответствовать. Задачи, которые стоят перед нами, никто не отменял»
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин выступил перед командой перед стартом предсезонной подготовки.
«Те задачи, которые стоят перед нами, никто не отменял. Поэтому сразу готовимся на серьезную работу. И в плане рисунка игры надо будет многое начинать заново, и в плане баланса звеньев.Кто-то получит новые роли – нужно этому соответствовать. Поэтому с первого дня включаемся в работу самым серьезным образом», – заявил Гатиятулин.
В прошлом сезоне «Ак Барс» дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил «Локомотиву» со счетом 2-4 в серии.
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Гатиятулин – игрокам «Ак Барса»: «В плане рисунка игры надо многое начинать заново, кто-то получит новые роли – нужно соответствовать. Задачи, которые стоят перед нами, никто не отменял»
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